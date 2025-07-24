«Институт Андрея Сахарова» признали нежелательной организацией в России

Минюст России внес французский «Институт Андрея Сахарова»* в реестр нежелательных организаций. Обновленный список опубликовали на официальном сайте ведомства.

Организация, названная в честь советского диссидента, была создана правозащитником Львом Пономаревым**. Она декларирует цели поддержки гражданского общества в России и помощи «политзаключенным».

Статус нежелательной получило движение «Мир. Прогресс. Права человека»*, также связанное с Пономаревым**. Против другой организации имени Сахарова — «Фонда Андрея Сахарова»*, работающего в США, — ввели аналогичные ограничения еще в 2023 году.

Ранее Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и Минюста о признании экстремистским «Международного движения сатанизма»***. Во время заседания представители надзорного ведомства заявили, что движение подрывает основы конституционного строя.