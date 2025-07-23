Верховный суд признал экстремистским «Международное движение сатанизма»

Верховный суд России удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и Минюста о признании экстремистским «Международного движения сатанизма». Об этом сообщил ТАСС .

«Суд удовлетворил административные исковые заявления <… > о признании Международного движения сатанизма (иное наименование — Международное движение сатанистов) экстремистской организацией», — процитировало решение суда агентство.

Сатанизм запретили на территории России. Во время заседания представители надзорного ведомства заявили, что движение подрывает основы конституционного строя, пропагандирует насилие и подстрекает к религиозной розни.

Решение суда вступило в силу. Данные о признании сатанизма экстремистским направят в Минюст России.

Ранее в Госдуме приступили к разработке законопроекта о запрете сатанизма в России как экстремистского движения. Инициативу поддержал патриарх Кирилл. Он заявил, что в стране действуют секты, которые состоят в международном движении сатанистов.