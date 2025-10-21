Иноагентов Варламова и Монгайт внесли в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов блогера Илью Варламова* и журналистку Анну Монгайт*. Об этом свидетельствует обновленный список включенных в реестр.

«17. Монгайт Анна Викторовна*, 09.03.1978 г. р., г. Одесса Одесской области Украины. <…> 22. Варламов Илья Александрович*, 07.01.1984 г. р., г. Москва», — указали в списке.

Всего перечень пополнили 69 человек, исключили — 43. Включают в него обвиняемых в преступлениях на почве расовой, национальной или религиозной вражды на основании данных от Генпрокуратуры, СК, ФСБ, МВД и Минюста.

Ранее Росфинмониторинг признал террористами и экстремистами бывшего вице-премьера Альфреда Коха*, публициста Игоря Эйдмана* и адвоката Николая Полозова*.

*Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов и внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.