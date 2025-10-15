Бывшего вице-премьера Коха внесли в перечень террористов и экстремистов

Бывший вице-премьер Альфред Кох* пополнил реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

«Кох Альфред Рейнгольдович*, 28.02.1961 года рождения, город Зыряновск Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан», — говорится в списке включенных.

Также в реестр попали публицист Игорь Эйдман* и адвокат Николай Полозов*.

Накануне в реестр включили политика Владимира Кара-Мурзу* и бывшего муниципального депутата Илью Яшина*, которые покинули Россию по обмену заключенными, состоявшемуся 1 августа прошлого года.

* Физические лица, выполняющие функции иностранных агентов и внесенные в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.