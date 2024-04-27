Минниханов подтвердил дату инаугурации президента России | 360°

Общество 27 апреля 2024, 11:44 Минниханов подтвердил дату инаугурации президента России Глава Татарстана: инаугурация президента России планируется 7 мая РИА «Новости»

Читать 360 в

Инаугурация президента России Владимира Путина планируется 7 мая. Об этом заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. Дату политик озвучил на совещании в республиканском Доме правительства, сообщило РИА «Новости».

«Большое политическое событие для нашей страны — инаугурация президента Российской Федерации Владимира Путина — планируется 7 мая», — подчеркнул он.

Реклама

Ранее глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщал РИА «Новости» о том, инаугурация Путина должна состояться 7 мая. Ее время пока не известно. При этом Тимченко обратил внимание, что сенаторам надо будет пройти ПЦР-тестирование с утра 6 мая.

Дату инаугурации президента России также сообщал председатель комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Он отметил, что сенаторов пригласили на ПЦР-тестирование в преддверии церемонии.

«Будет информация по поводу тестирования. Стандартная процедура. Один раз. Она будет 6 [мая]», — сказал он в беседе с ТАСС.