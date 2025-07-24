«Им самим стыдно». Мединский назвал мэра Львова «недоделанным гауляйтером»
Мединский назвал мэра Львова «недоделанным гауляйтером»
Владимир Мединский резко раскритиковал мэра Львова за предложение обмена останков советских солдат на военных Украины. Помощника президента России процитировало РИА «Новости».
Заявление Мединского прозвучало по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 23 июля.
Во время пресс-подхода один из журналистов поинтересовался, рассматривает ли Москва вариант обмена останков советских солдат, захороненных на территории мемориала «Холм Славы», на военных Украины.
Мединский ответил, что украинская делегация официально этот вопрос не поднимала, и добавил, что подобные предложения вызывают у него недоумение и отторжение.
Я думаю, им самим стыдно за своего недоделанного гауляйтера, который занимается выкапыванием останков.
Владимир Мединский
Глава российской делегации объяснил, что власти Львова эксгумируют на «Холме славы» не только русских солдат еще императорской армии, но и советских, среди которых были и русские, и украинцы.
Помощник президента счел, что такие действия показывают «абсолютную нравственную деградацию» их инициаторов.
Власти Львова принялись демонтировать мемориальный комплекс весной 2025 года. Они планируют перезахоронить останки советских воинов.
Третий раунд переговоров России и Украины в этом году прошел 23 июля в Стамбуле. Редакция 360.ru собрала главные итоги и выводы встречи делегаций.