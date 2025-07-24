«Им самим стыдно». Мединский назвал мэра Львова «недоделанным гауляйтером»

Заявление Мединского прозвучало по итогам третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 23 июля.

Во время пресс-подхода один из журналистов поинтересовался, рассматривает ли Москва вариант обмена останков советских солдат, захороненных на территории мемориала «Холм Славы», на военных Украины.

Мединский ответил, что украинская делегация официально этот вопрос не поднимала, и добавил, что подобные предложения вызывают у него недоумение и отторжение.