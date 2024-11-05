«Иллюзорные расчеты». Путин назвал ошибочными попытки нанести РФ стратегическое поражение

Западный курс на эскалацию конфликта на Украине с целью нанести России стратегическое поражение ошибочный и иллюзорный. Об этом на церемонии получения верительных грамот у новых послов заявил президент России Владимир Путин .

«Что касается Украины. Взятый рядом западных государств по сути враждебный курс на эскалацию и затягивание украинского конфликта, имея в виду нанести нашей стране стратегическое поражение, глубоко ошибочный», — заявил он.

Глава государства отметил, что такие «иллюзорные расчеты» могут строить только те, кто плохо знает историю России и не учитывает сплоченность российского народа.

Верительные грамоты вручили вновь прибывшие послы 28 стран. В их числе Канада, Япония, Израиль и ряд других недружественных государств.

На Украине могут решиться на провокацию с ядерным топливом, предположил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Впервые опасения по поводу создания «грязной бомбы» возникли в 2023 году.