«Их право». Российских министров выпроводили из зала в КНДР из-за особенностей протокола

Кеворкова: Белоусова и Лаврова по правилам протокола вывели из зала в КНДР

Российских чиновников не проконсультировали по нормам протокола в КНДР, поэтому они попали в неловкую ситуацию в Пхеньяне. Руководитель Национального центра коммуникаций Ольга Кеворкова объяснила РБК , почему министров вывели из переговорной.

По ее словам, правила и нормы международной вежливости общие для разных стран, в отличие от протокольных практик. Если в России принято, чтобы высшие должностные лица вошли в зал, когда другие чиновники уже заняли свои места и разложили документы, то в КНДР действовали в обратном порядке.

«В практике некоторых других стран делегация входит только после первого лица — их право», — сказала она.

По словам Кеворковой, обычно вопросы соблюдения протокола обсуждали перед встречами, но не в этот раз. Она предположила, что российские министры вели себя так, как привыкли. Поэтому северокорейские чиновники попросили их покинуть зал.

Этот момент попал в видеотрансляцию переговоров президента России Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Министров иностранных дел Сергея Лаврова и обороны Андрея Белоусова, первого вице-премьера Дениса Мантурова и других гостей попросили выйти из зала переговоров.