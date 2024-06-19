Пришедших раньше Путина и Ким Чен Ына российских чиновников попросили покинуть зал

Фото: РИА «Новости»

Северокорейский чиновник попросил членов российской делегации покинуть зал, где должны были проходить переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, поскольку сначала туда должны были зайти руководители. Об этом со ссылкой на видеотрансляцию визита президента РФ в Пхеньян сообщил РБК.

В кабинет, где позднее состоялись переговоры, зашли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков и другие представители российской стороны.

Они начали занимать места и раскладывать бумаги. Но уже спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник — мужчина попросил всех выйти, пояснив, что сначала в помещение должны зайти именно руководители.

Визит Путина в КНДР проходил 18–19 июня. Президент России и лидер Северной Кореи провели переговоры в расширенном составе и в формате тет-а-тет, а также подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Большая волна унесла девушку в море в Сочи. Шанс на спасение есть?

«Должен знать, что получит пулю в лоб». Депутат Госдумы — о расширении рамок самообороны

Собака-герой Жокер. Служебный пес из Сергиева Посада первым получит знак отличия Росгвардии

Объем оригинального контента в «Одноклассниках» вырос в 2024 году в полтора раза

Овчинский: столичные компании начали выпуск последних разработок для строительства

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте