Пришедших раньше Путина и Ким Чен Ына российских чиновников попросили покинуть зал

Северокорейский чиновник попросил членов российской делегации покинуть зал, где должны были проходить переговоры лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, поскольку сначала туда должны были зайти руководители. Об этом со ссылкой на видеотрансляцию визита президента РФ в Пхеньян сообщил РБК .

В кабинет, где позднее состоялись переговоры, зашли министр иностранных дел Сергей Лавров и глава Минобороны Андрей Белоусов, первый вице-премьер Денис Мантуров, помощник президента Юрий Ушаков и другие представители российской стороны.

Они начали занимать места и раскладывать бумаги. Но уже спустя несколько минут к ним обратился северокорейский чиновник — мужчина попросил всех выйти, пояснив, что сначала в помещение должны зайти именно руководители.

Визит Путина в КНДР проходил 18–19 июня. Президент России и лидер Северной Кореи провели переговоры в расширенном составе и в формате тет-а-тет, а также подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.