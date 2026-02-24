«Идиотское развлечение». В ГД требуют запретить тюбинги после гибели девочки в Мытищах

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов призвал запретить продажу тюбингов и выкинуть их на помойку. Об этом он рассказал «Газете.Ru» .

Поводом стала гибель восьмилетней девочки в Мытищах, которую отец катал на тюбинге, привязанном к машине. По словам Милонова, несчастных случаев с тюбингами так много, что это уже нельзя считать простой неосторожностью.

«Ватрушка равно травмы, ватрушка — смертельная опасность, особенно привязанная к машине. Каким надо быть идиотом, чтобы это сделать? Конечно, представляю, что сейчас он себя проклинает за этот момент», — сказал он.

Парламентарий назвал тюбинги «нетрадиционной русской забавой», которую придумали гопники, катавшиеся на автомобильных камерах.

«Ватрушки — это смертельно опасное идиотское развлечение. Самое лучшее — все ватрушки выкинуть на помойки и продажу их запретить», — заключил парламентарий.

Ранее в СК Подмосковья сообщили, что отец катал детей на тюбингах, привязанных к авто. При повороте ватрушка с девочкой попала под колеса, ребенок погиб.