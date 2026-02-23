В Мытищах 9-летняя школьница погибла, катаясь на привязанном к авто тюбинге

МВД: в Мытищах 9-летняя девочка погибла, катаясь на привязанном к машине тюбинге

Девятилетняя девочка попала под колеса автомобиля, катаясь на привязанном к нему тюбинге. В деле разбирается полиция Мытищ, где произошло ЧП, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня 40-летний мужчина катал двух детей на тюбингах, привязанных к внедорожнику. В результате девочка 2017 года рождения попала под колеса и от полученных травм скончалась», — написала Волк.

Инцидент произошел в деревне Румянцево городского округа Мытищи. Водителя направили на медицинское освидетельствование.

Катание на ватрушках может привести к серьезным травмам, рассказал травматолог-ортопед Александр Очкуренко. На самом деле ватрушки и тюбинги представляют серьезную угрозу для здоровья — подпрыгивание на кочках и буграх может привести к компрессионному перелому позвоночника.

Врач также предостерег от катания в ватрушках по несколько человек, в сцепках и в привязи к автомобилю.