Не хватает клоунады. Запашный назвал одну из главных проблем современного цирка

Современному цирку очень не хватает профессиональных клоунов, новое поколение не пришло на смену артистам советского периода. Об этом ТАСС заявил гендиректор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный.

«Прежде всего, это вопрос клоунады, юмора. Для циркового искусства это болезненная точка, потому что после того, как ушли великие Юрий Никулин, Олег Попов, Карандаш, Леонид Енгибаров, на их место не пришла плеяда новых артистов», — сказал он.

Запашный констатировал, что пока нет новых артистов, способных держать зал в тонусе столько, сколько потребуется. Эту проблему народный артист связал как с режиссерами цирковых программ, так и с самими исполнителями.

«Вопрос плохо решается, то же самое происходит в мире. Можно пересчитать по пальцам клоунов, за которыми гоняются импресарио, заключая контракты на несколько лет вперед, лишь бы выступали», — заключил Запашный.

Ранее дрессировщик Аскольд Запашный назвал попыткой хайпа идею запретить выступление животных в цирках.