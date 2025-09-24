Казахстан заявил о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

В случае готовности лидеров России и Украины Казахстан готов предоставить площадку для переговоров. Об этом сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, чьи слова привело издание «Тенгриньюс» .

Также власти предоставят все необходимые условия для организации встречи.

«Если будет желание лидеров России и Украины приехать в Казахстан, то мы предоставим все необходимые услуги для успешного обеспечения переговоров», — подчеркнул Токаев.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что Украина заняла пассивную позицию по отношению к идее о переговорах и решила доказать Европе способность вести боевые действия. Но положение киевского режима лишь ухудшается.