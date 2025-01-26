«И денег не хватает». Собянин шуткой ответил, куда из Москвы пропал весь снег

Собянин: «Газпром» забрал весь снег в Санкт-Петербрг при переезде из Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в разговоре с главой «Газпрома» Алексеем Миллером пошутил, что весь снег из столицы вывезли в Санкт-Петербург при переезде «Газпрома». Кадры эфира программы «Москва. Кремль. Путин» с этим разговором опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

На встрече в честь 270-летия МГУ Миллер в дружеской беседе поинтересовался у столичного градоначальника, почему нет снега.

«„Газпром“ уехал, и денег не хватает на снег. Я тебе говорил, что у нас проблемы начнутся, а ты не верил. Взяли, и весь снег в Питер увезли», — улыбаясь, ответил ему Собянин.

Ранее в «Газпроме» подтвердили подлинность документа о массовом сокращении сотрудников компании, появившемся в открытом доступе. В документе значится, что под увольнение или перевод на другую работу попадут 1600 сотрудников центрального аппарата.