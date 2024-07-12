Хуснуллин обсудил участие ДНР в национальных проектах

Вице-премьер Марат Хуснуллин посетил ДНР, где осмотрел строящиеся объекты и дал поручения по вовлечению региона в нацпроекты. Об этом сообщили в аппарате правительства .

В Мариуполе Хуснуллин проверил ход работ в больнице интенсивного лечения.

«Строители под контролем „Единого заказчика“ закончили работы на восьми этажах в одном из трех лечебных корпусов. По другим двум провели обследование, скоро приступят и к ним», — сообщил он.

Также вице-премьеру показали площадку жилого комплекса «Ленинградский квартал» на 2329 квартир. После он посетил филиал Нахимовского военно-морского училища и набережную Азовского моря, где пообщался с местными жителями.

«Спросил у них, какие есть замечания и предложения. Попросили поставить больше скамеек и обустроить удобные подходы к морю», — уточнил Хуснуллин.

В конце поездки он провел совещание, где отметил огромный объем проделанной работы, но уточнил, что еще предстоит многое сделать.

«Отдельно обсудили, что республика входит в Азово-Черноморский кластер и имеет большой потенциал для развития туризма», — подчеркнул он.

Также Хуснуллин и глава ДНР Денис Пушилин наметили планы по участию республики в национальных проектах и разобрали в деталях все вопросы по задачам до конца года.

Сочинские строители восстановят в ДНР более 200 объектов. Они уже отремонтировали и отстроили 15 многоквартирных домов в Макеевке.