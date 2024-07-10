Сочинские строители восстановят в ДНР более 200 объектов

Сочинские строители отремонтировали и отстроили 15 многоквартирных домов в Макеевке. В работе у специалистов находятся более 200 объектов в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.

Строители в рамках инфраструктурного проекта Минстроя восстанавливают дома в Донецке, Мариуполе, Макеевке, Харцызске и Амвросиевке. Четверть зданий являются объектами социальной сферы, уточнили в пресс-службе.

Всего восстановлением домов в ДНР занимаются более тысячи специалистов из Сочи. Они отремонтировали свыше 50 многоквартирных зданий и передали администрации Макеевки 15 МКД и 10 социальных объектов. В ближайшее время строители также закончат восстанавливать еще 10 домов в Мариуполе.

Ранее заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин рассказал, что в восстановлении и строительстве жилья в новых субъектах России участвуют 82 региона-шефа. Он отметил высокое качество и хорошую динамику работы специалистов из Московской, Брянской, Нижегородской, Тульской областей, Санкт-Петербурга и Ямало-Ненецкого автономного округа.