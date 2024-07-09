Хуснуллин назвал Подмосковье лидером по объему ввода жилья в стране

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин обсудили социально-экономическое развитие в Подмосковье. Об этом вице-премьер написал в своем Telegram-канале .

«Московская область — один из лидеров по объему ввода жилья в стране. В этом году большой прирост по ИЖС», — подчеркнул он.

По словам Хуснуллина, в Подмосковье активно занимаются дорогами. В частности, на ЦКАД начали строить обход деревни Малые Вяземы, на М-5 «Урал» в Люберцах — обход поселка Октябрьский, а также возводят обход Лобни. Специалисты обустраивают Мытищинскую хорду. В перспективе она соединит Ярославское и Дмитровское шоссе. В общей сложности в работе свыше 50 дорожных объектов.

Зампред правительства добавил, что Московская область принимает активное участие в восстановлении новых регионов.

Ранее Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что депутаты Госдумы рассмотрят новые законопроекты о национальной и миграционной политике в РФ. Он пояснил, что эта тема очень важна для безопасности жителей.