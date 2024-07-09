Госдума рассматривает несколько новых законопроектов, связанных с вопросами национальной и миграционной политики в России. Это крайне важная тема для безопасности жителей, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев .

«Тема национальных отношений важна в каждом регионе, а в Московской области особенно. Это большой мегаполис, который развивается, растет. Все, что касается экономики, требует привлечения трудовых ресурсов. Вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, важны и для человека, живущего в микрорайоне, и для предприятий, на которых работают люди. Мы за то, чтобы была дисциплина, порядок, чтобы все было урегулировано», — отметил губернатор Андрей Воробьев.

Состоялась встреча главы Московской области с полномочным представителем президента России в ЦФО Игорем Щеголевым и с Магомедсаламом Магомедовым — заместителем руководителя администрации президента.

Он добавил, что в последнее время тема межнациональных отношений и миграционной политики звучит часто. Новые законопроекты позволят им развиваться, обеспечивая сохранение традиций и безопасность.

Игорь Щеголев отметил, что важно выработать общие подходы, которые будут работать для всех регионах России. Это позволит приезжим лучше понимать требования закона.

«Мы обсуждали лучшие практики наших регионов, чтобы их распространять, вырабатывать общие подходы. Чтобы от региона к региону не было серьезных различий, и люди, в том числе приезжающие сюда на заработки, понимали, что требования к соблюдению законодательства, традиций, нашей культуры везде одинаковы. Этому готовы способствовать не только региональные власти, но и общественные, коммерческие и религиозные организации», — подчеркнул он.

По словам Магомедсалама Магомедова, все предложенные на совещании инициативы возьмут в работу, решения по ним примут на федеральном уровне.

Также работа ведется под эгидой Совета безопасности России, подытожил глава Подмосковья.

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