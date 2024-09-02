Советский лидер Никита Хрущев фактически подарил Украине Крым, который входил в состав РСФСР. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».

«Надо понимать, что советские руководители действовали в условиях геополитических реалий своего времени», — подчеркнул глава государства.

По его словам, политики не предполагали, что Советский Союз прекратит существование и распадется по искусственно проведенным внутренним административным границам. Происходящее в настоящее время имеет свои исторические предпосылки, добавил глава государства.

Путин дал интервью газете «Оноодор» в преддверие визита в Монголию. Президент отметил, что россияне с благодарностью вспоминают поддержку и помощь со стороны азиатского государства в годы Великой Отечественной войны.

Ранее российский лидер прибыл в Республику Тыва. Путин проведет рабочие встречи с местными властями и посетит Президентское кадетское училище.