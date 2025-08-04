Хинштейн сообщил об упразднении «Корпорации развития Курской области»

«Мы упраздняем эту организацию, понимаем, что после всего произошедшего карму ее почистить будет практически невозможно», — подчеркнул врио г лавы области.

По его словам, полномочия упраздненной корпорации теперь будет выполнять другая структура. Он также напомнил, что организация создавалась как офис сопровождения инвесторов, однако взяла на себя ряд не свойственных для нее функций.

«Каждый заниматься должен своим делом. Пироги печет пирожник, а сапоги тачает сапожник», — добавил Хинштейн.

Ранее он обвинил главу «Корпорации развития региона» Александра Бережного во вредительстве. По мнению врио губернатора, он допускал несогласованные с региональной администрацией действия и подавал апелляции на решения суда.