Хинштейн обвинил главу Корпорации развития Курской области во вредительстве

На заседании регионального правительства врио министра имущества области Дмитрий Савин объявил, что полномочия Бережного прекращены. При этом он продолжил занимать пост директора одного из филиалов.

«Бережного на этой же неделе уволить, если есть основания по негативным — увольняйте по негативным. Иначе как вредительством я назвать это не могу», — прокомментировал Хинштейн.

Глава региона добавил, что Бережной допустил действия, которые не были согласованы с областным руководством, в том числе подавал апелляции на решения суда.

Ранее стало известно, что Юрий Дмитрюков ушел с поста врио главы Суджанского района. На его место назначили экс-руководителя АНО «Патриот» Алексея Спиридонова.