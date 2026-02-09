Хинштейн раскритиковал мэра Курска за плохую уборку дорог от снега

Губернатор Курской области Александр Хинштейн во время заседания областного правительства раскритиковал мэра Курска Евгения Маслова за неудовлетворительную организацию очистки городских улиц от снега. Трансляцию с заседания опубликовали на официальной странице правительства Курской области во «ВКонтакте».

На встрече Хинштейн заслушал отчет Центра управления регионом, где в числе ключевых проблем отметили состояние уборки городских магистралей. Губернатор потребовал от градоначальника разъяснений о предпринимаемых мерах.

«Евгений Николаевич, меня ваш ответ не устраивает, вы просто расписываетесь в своей беспомощности. Ваше отличие от других глав в том, что вы это еще и публично делаете, но от этого людям ни жарко ни холодно», — сказал он.

ЦУР промониторил ситуацию. Специалисты нашли более 100 улиц, где невозможно пройти по тротуарам. В списке присутствуют места, которые не убирали с начала зимы. Даже в центре Курска оказались пешеходные участки, полностью заваленные снегом.

Маслов ответил, что 9 февраля назначили встречу с компанией, обслуживающей городские дороги, там планируют обсудить накопившиеся проблемы. Глава региона поручил сменить подрядчика.

«Я бы сказал, что сделать с таким подрядчиком, но боюсь, что меня упрекнут в некорректных формах работы», — заявил он.

Эта зима отличилась сильными снегопадами в разных регионах России. Особенно много осадков выпало в Москве и Подмосковье. Рабочие выходили на смену с ночи, чтобы к утру убрать последствия непогоды.