Минтранс Подмосковья устраняет последствия снегопада для обеспечения движения общественного транспорта

В Московской области Минтранс активно работает над устранением последствий сильного снегопада. Для этого был создан специальный штаб с участием перевозчика Мострансавто, заместителей глав и Госавтоинспекции Подмосковья.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин рассказал: «При анализе жалоб в период новогодних праздников и в первую рабочую неделю года мы определили узкие места на выездах из жилых комплексов и выработали следующую механику работы: специалисты Минтранса Подмосковья и Административно-пассажирской инспекции выезжают на проверку в проблемные места, после чего штаб при необходимости направляет дорожную и коммунальную технику и эвакуаторы, чтобы обеспечить проезд автобусов по муниципальным дорогам к остановкам».

Из-за сложной дорожной ситуации и большого количества личного транспорта на дорогах в пиковые дни снегопада были зафиксированы очереди на остановочных пунктах. Однако на областных автобусных маршрутах обеспечен полный выпуск транспортных средств.

Специалисты ежедневно и круглосуточно работают над расчисткой дорог от снега, перемещением транспортных средств и вывозом снега. Например, в ЖК «Новое Измайлово» в Балашихе провели эвакуацию автомобилей и очистили подъезды к остановке, обеспечив доступ автобусов. В ЖК «Самолет» и ЖК «Томилино Парк» в Люберцах также провели эвакуацию и очистили накопительные площадки остановочных пунктов.