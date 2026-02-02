Хинштейн обратился к жителям Курской области и рассказал о своем состоянии

Повреждения, полученные в ДТП, оказались слишком серьезными, о полном восстановлении пока речи не идет. Об этом рассказал в телеграм-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Тем не менее, он отметил, что продолжает работать, общаться с коллегами по правительству региона, федеральными властями и местными жителями. Отдельно Хинштейн поблагодарил врачей Курской областной клинической больницы и бригаду скорой помощи, случайно встретившуюся ему на дороге сразу же после аварии и пришедшую на помощь.

«Как человек верующий, я понимаю: это было промыслительно, а не случайно», — подчеркнул он.

ДТП произошло 22 января, когда губернатор направлялся на встречу с жителями Конышевского района. На скользкой дороге машину занесло и выбросило на обочину. Хинштейн сломал бедренную кость, три ребра и два поперечных отростка позвонка. Ожидается, что восстановление займет не меньше трех месяцев.