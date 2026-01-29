Хинштейн получил переломы позвонков и ребер в результате ДТП

Помимо перелома бедренной кости, губернатор Курской области Александр Хинштейна в результате аварии получил еще несколько серьезных травм. Об этом он сам рассказал в телеграм-канале.

Глава региона записал видеообращение, в котором рассказал о самочувствии и ходе лечения.

«Наряду с переломом бедренной кости, сломано три ребра, два поперечных отростка позвонка. Это не смертельно, но достаточно неприятно», — признался он.

Хинштейн подчеркнул, что врачи делают все, чтобы поставить его на ноги. Он выразил благодарность медикам, а также тем, кто желает ему скорейшего выздоровления.

«Пока даже из больничной палаты продолжаю держать руку на пульсе и контролировать ситуацию в регионе», — добавил губернатор.

Ранее стало известно, что полноценное восстановление главы Курской области может занять около трех месяцев. Врачи запретили Хинштейну любую активность.