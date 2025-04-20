Экс-депутата Курской облдумы Васильева задержали

Правоохранители задержали бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. Об этом сообщил источник ТАСС .

«Васильев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», — рассказали силовики.

В понедельник следователи планируют обратиться в суд для избрания ему меры пресечения.

Ранее Мещанский суд Москвы отправил под стражу бывшего первого заместителя губернатора Курской области Алексея Дедова — фигуранта дела экс-главы региона Алексея Смирнова. Оба они обвиняются в мошенничестве — им грозит до 10 лет тюрьмы. Следствие считает, что чиновники воровали деньги, выделенные из федерального бюджета на фортификации на украинской границе.

Васильев дал показания на Смирнова и Дедова. Накануне в Курской облдуме прекратили полномочия парламентария по его письменному заявлению.