Хиджабы запретят в России? Дума нашла способ убрать «страх» с улиц

Депутат Бородай высказался за запрет хиджабов в общественных местах

Ношение традиционных женских мусульманских нарядов, никабов и хиджабов, в России нужно запретить — по крайней мере, в общественных местах. Такое мнение выразил депутат Госдумы Александр Бородай, его процитировал NEWS.ru .

Парламентарий полагает, что подобная одежда вызывает у граждан страх и раздражение, поскольку ассоциируется с радикальными исламскими течениями.

Бородай заявил, что россияне, отождествляющие себя с русской культурой и православием, чувствуют угрозу, когда видят женщин в закрытых нарядах.

«<….> большинство граждан испытывает чувство фрустрации перед образом радикального исламского терроризма, и это чувство связано с женщинами, укутанными в хиджабы и никабы», — добавил депутат.

Депутат подчеркнул, что никабы и хиджабы активно используются террористической пропагандой, а значит, их присутствие на улицах страны недопустимо. Он предложил тем, которые настаивают на ношении подобной одежды, оставаться в ней дома.

«Фрустрация перед такой одеждой, которая возникает у большинства жителей нашей страны, может порождать страх и агрессию, что абсолютно естественно», — полагает Александр Бородай.

Ранее школьницам в двух городах ХМАО запретили ходить с покрытой головой.