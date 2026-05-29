Гуцан назвал взаимодействие с КНР главным приоритетом международного партнерства

Генпрокурор России Александр Гуцан назвал взаимодействие с Китаем главным приоритетом международного сотрудничества. Об этом он заявил на встрече в Москве с членом Политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином.

Гуцан отметил высокий уровень отношений между Москвой и Пекином и связал это с курсом, который задали президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

«Свидетельством служит мой недавний визит в Пекин и встречи с китайскими коллегами — Генеральным прокурором Ин Юном, Министром общественной безопасности Ван Сяохуном и Министром юстиции Хэ Жун», — заявил он.

Во время визита российской делегации в Пекин стороны подписали ряд документов о сотрудничестве. Речь идет о совместной борьбе с киберпреступностью, терроризмом, экстремизмом, легализацией преступных доходов и возвратом незаконно полученных активов.

Также Москва и Пекин договорились активнее координировать позиции на площадках ООН, БРИКС, ШОС и Интерпола.