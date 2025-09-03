Гурулев встретится с представителями Шереметьева после досмотра в аэропорту
Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев готовится встретиться с представителями аэропорта Шереметьево после того, как пожаловался на слишком пристальное внимание при досмотре. Его помощник Андрей Левинцев сообщил РБК, что инициатива встречи исходила от администрации аэропорта, дата пока не определена.
Гурулев накануне написал в своем телеграм-канале, что на контроле его «вытрясли» и отдельно досмотрели из-за военной формы, хотя рамка металлоискателя «ничего не показывала». По его словам, «если человек в форме — обязательно шмонают», а это, как отметил депутат, «ставит вопросы к организации досмотра».
Помощник парламентария уточнил, что направить официальный запрос в компетентные органы пока «физически невозможно», так как сам Гурулев отсутствует в Москве. Решение обещают принять по возвращении.
Ранее Госдума вывела генерала Гурулева из состава комитета по обороне.