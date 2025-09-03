Гурулев встретится с представителями Шереметьева после досмотра в аэропорту

Депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев готовится встретиться с представителями аэропорта Шереметьево после того, как пожаловался на слишком пристальное внимание при досмотре. Его помощник Андрей Левинцев сообщил РБК , что инициатива встречи исходила от администрации аэропорта, дата пока не определена.

Гурулев накануне написал в своем телеграм-канале, что на контроле его «вытрясли» и отдельно досмотрели из-за военной формы, хотя рамка металлоискателя «ничего не показывала». По его словам, «если человек в форме — обязательно шмонают», а это, как отметил депутат, «ставит вопросы к организации досмотра».

Помощник парламентария уточнил, что направить официальный запрос в компетентные органы пока «физически невозможно», так как сам Гурулев отсутствует в Москве. Решение обещают принять по возвращении.

Ранее Госдума вывела генерала Гурулева из состава комитета по обороне.