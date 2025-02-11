Госдума вывела генерала Андрея Гурулева из состава комитета по обороне

Депутат, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев покинул состав комитета Государственной думы по обороне. Постановление об этом опубликовали на сайте нижней палаты парламента .

Гурулев войдет в комитет по региональной политике. Его состав увеличили с восьми до девяти депутатов.

По информации «Коммерсанта», причиной перехода депутата из одного комитета в другой стали его резкие публичные высказывания, которые вызывали недовольство в администрации президента.

Сам парламентарий подчеркнул, что решение связано с его активной работой над вопросами, связанными с жизнью российских граждан на местах.

Ранее Гурулев допустил ракетный удар НАТО по студии Владимира Соловьева. Он также заявил, что даже многоэшелонированная система противовоздушной обороны не дает 100% защиты, и в случае атаки одна из 100 ракет достигнет цели.