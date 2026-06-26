Губернатор Воробьев назвал контролируемой ситуацию с топливом в Подмосковье

Губернатор Воробьев назвал ситуацию с бензином в Подмосковье контролируемой

Власти Московской области работают над нормализацией ситуации с топливом в подведомственном им регионе. О принятых по данному поводу решениях рассказал «Интерфаксу» глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Губернатор назвал ситуацию с бензином контролируемой. Он отметил, что сейчас на некоторых АЗС есть очереди, однако местная администрация решает этот вопрос совместно с федеральным центром.

Корреспондент «Интерфакса» поинтересовался у Андрея Воробьева, как скоро в Подмосковье удастся избавиться от очередей на заправках.

«Делаем все для этого», — ответил губернатор Московской области.

Ситуацией с рынком топлива в России уже занимается правительство. Вице-премьер Новак отмечал, что бензина в стране достаточно, однако властям потребуется время для перестройки логистических связей.

После этого топливо будет быстрее появляться на АЗС.