Губернатор Воробьев назвал контролируемой ситуацию с топливом в Подмосковье
Губернатор Воробьев назвал ситуацию с бензином в Подмосковье контролируемой
Власти Московской области работают над нормализацией ситуации с топливом в подведомственном им регионе. О принятых по данному поводу решениях рассказал «Интерфаксу» глава Подмосковья Андрей Воробьев.
Губернатор назвал ситуацию с бензином контролируемой. Он отметил, что сейчас на некоторых АЗС есть очереди, однако местная администрация решает этот вопрос совместно с федеральным центром.
Корреспондент «Интерфакса» поинтересовался у Андрея Воробьева, как скоро в Подмосковье удастся избавиться от очередей на заправках.
«Делаем все для этого», — ответил губернатор Московской области.
Ситуацией с рынком топлива в России уже занимается правительство. Вице-премьер Новак отмечал, что бензина в стране достаточно, однако властям потребуется время для перестройки логистических связей.
После этого топливо будет быстрее появляться на АЗС.