Губернатор Вологодской области объяснил свое решение ограничить продажу алкоголя

Более 70% смертей жителей Вологодской области связаны с алкоголем. Таким образом губернатор региона Георгий Филимонов в беседе с RT объяснил свое решение ограничить продажу спиртного.

Филимонов отметил, что власти региона выслушали представителей алкогольного бизнеса и учли их предложения. Однако решение об ограничении продажи спиртных напитков останется в силе.

«Наша позиция остается твердой: здоровье и благополучие жителей важнее. Задача — переломить критическую ситуацию в демографии, огромный негативный вклад в которую вносит масштабное спаивание населения. <…> 71% смертей наших земляков трудоспособного возраста связаны с алкоголем», — сообщил губернатор.

Губернатор отметил, что за прошлый год население сократилось на 7,5 тысячи человек. Чаще всего люди умирают от кардиомиопатии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, панкреатита, цирроза печени, а также пьяного вождения.

В Вологодской области стали закрывать магазины, в которых продают алкогольные напитки. Закрытие алкомаркетов связано с новым законом, который предусматривает продажу алкоголя с 12:00 до 14:00. Эти правила начнут действовать с 1 марта.