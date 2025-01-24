Алкомаркеты в Вологодской области начали закрываться из-за нового закона

В Вологодской области стали закрывать магазины «Бристоль» и «Красное & белое», в которых продают алкогольные напитки. Об этом сообщила газета «Ведомости» .

По данным журналистов, закрытие алкомаркетов связано с новым законом в области, который предусматривает продажу алкоголя только с 12:00 до 14:00. Эти правила начнут действовать с 1 марта.

На известной платформе по продаже и покупке вещей и недвижимости появились десятки объявлений о сдаче в аренду помещений в Вологде и Череповце. Ранее в этих зданиях были алкомаркеты.

О том, что вологодские депутаты приняли закон об ограничении продажи спиртного, стало известно в конце ноября прошлого года. Запрет не будет распространяться на реализацию спиртного в выходные и праздники. Например, в День Победы, День защитника Отечества и 8 Марта в магазинах будут продавать алкоголь не только с 12:00 до 14:00.