Саратовский вице-губернатор Пивоваров ушел в отставку. Этот пост он занимал почти 9 лет

Игорь Пивоваров, занимавший пост вице-губернатора Саратовской области почти девять лет, ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Саратовской области.

«Кадровые изменения в Правительстве: Пивоваров И.И. освобожден от должности вице-губернатора-руководителя аппарата губернатора по собственному желанию», — рассказали в пресс-службе.

Исполнять обязанности вице-губернатора Саратовской области будет председатель правительства Михаил Орлов. С осени 2024 года губернатор региона Роман Бусаргин уже корректировал распределение функций и задач между заместителями, и Орлов занимался задачами вице-губернатора, когда тот был на больничном или в рабочих поездках.

Накануне Бусаргин рассказал о другом изменении в региональной власти. Исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков принял решение покинуть пост и уйти на другую работу. Его место займет Михаил Исаев, который ранее уже возглавлял город.