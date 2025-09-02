Декана университета в Дагестане заподозрили в коррупции

Декана одного из факультетов университета в Дагестане и его заместителя заподозрили в получении взяток. Об этом сообщила пресс-служба управления СК России по республике.

По данным следователей, подозреваемые с сентября 2023 по июнь 2025 года, действуя в составе организованной группы, получили в общей сложности 629 тысяч рублей.

Деньги брали за незаконный перевод студентов на индивидуальный учебный план и свободный график посещений, допуск к сессии при систематических пропусках занятий, а также за проставление зачетов и экзаменов без фактической явки студентов.

«Подозреваемые допрошены. В ходе допроса последние признали вину и подробно рассказали об обстоятельствах произошедшего», — заявили в ведомстве.

Против них возбудили уголовное дело по статье о взятке в крупном размере. Сейчас следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее министра транспорта Бурятии Александра Гоге задержали по обвинению в получении взятки. Как отметил зампред правительства республики Вячеслав Сухоруков, коррупция сейчас — это не просто преступление, а предательство в условиях СВО.