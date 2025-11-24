График Путина в декабре будет насыщен внешнеполитическими встречами

Президента Владимира Путина ожидает насыщенный внешнеполитическими событиями декабрь. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, чьи слова привел ТАСС .

«Декабрь будет, в общем-то, насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов нашего президента», — отметил Ушаков.

Он добавил, что в числе мероприятий — визит Путина в Индию. Также предстоит множество других встреч и переговоров.

Работа над подготовкой поездки президента России в Индию идет сразу в двух странах. Конкретная дата визита пока не уточнялась, однако известно, что он станет «сверхбольшим».

О декабрьском саммите Россия — Индия 17 ноября объявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.