Говяжьи щечки и филе судака. Раскрыто меню обеда Путина и Лукашенко на встрече в Москве

На встрече Лукашенко и Путина в формате обеда предлагали говяжьи щечки

На встрече президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в расширенном составе участникам предложили говяжьи щечки, мини-перчики с телятиной, ролл с камчатским крабом и филе судака. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого» .

Также встрече лидеров стран подавали ролл из огурца с камчатским крабом, вялеными томатами, мини-перчики с телятиной, щербет из зеленого яблока и грибную похлебку с копченой сметаной.

Кроме того, участникам встречи предлагали вина вионье и риваж, а также мусс из томленой ряженки с лесными ягодами.

Лукашенко прибыл с визитом в Москву 13 марта. Сначала состоялись часовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате тет-а-тет, а затем началась встреча делегаций в расширенном составе.

Во время встречи Путин высоко оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики.