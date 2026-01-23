Урсула фон дер Ляйен ответила на обвинения Зеленского в бездействии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответила на упреки президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы, заявив, что реальные шаги ЕС в поддержку Киева говорят сами за себя. Ее комментарий привел телеканал Sky News .

«Дела значат больше, чем слова», — сказала она, реагируя на резкую речь Зеленского в Давосе.

Выступая перед журналистами на фоне неформальной встречи лидеров ЕС, посвященной трансатлантическим отношениям, фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз остается крупнейшим донором Украины.

Президент Украины ранее обвинил европейских партнеров в том, что они, по его мнению, слишком много обсуждают ситуацию, но действуют недостаточно решительно. В ответ фон дер Ляйен напомнила, что за последние четыре года ЕС уже направил Киеву около 193 миллиарда евро помощи, а еще 90 миллиардов евро заложены в планах на ближайшие два года. По ее словам, эти цифры наглядно демонстрируют реальный вклад Европы.

Критика Зеленского, прозвучавшая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, вызвала неоднозначную реакцию среди европейских политиков. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни назвал такие заявления несправедливыми, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский лидер своим выступлением «перешел черту».