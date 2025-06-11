11 июня 2025 17:14 «Беременна в 16» могут запретить в России? Почему сериал переполошил Госдуму 0 0 0 Эксклюзив

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В Госдуме хотят проверить сериал «Беременна в 16» — просьбу об этом уже направили в Минкультуры. По оценке авторов обращения, такие проекты противоречат целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению духовно-нравственных ценностей.

О чем шоу «Беременна в 16» Первый выпуск реалити-шоу «Беременна в 16» (16 and Pregnant) вышел в эфир канала MTV 11 июня 2009 года. Российская адаптация шоу про подростковую беременность появилась 27 февраля 2019 года. Выпуски «Беременна в 16» транслировал телеканал «Ю». Участницами шоу были юные девушки, оказавшиеся в положении в подростковом возрасте. Передача показывала отношения девочек с парнями (зачастую из неблагополучных семей), их жизнь от начала беременности и до родов. Как эпилог — дальнейшая судьба героинь после появления детей на свет. В прошлом году оригинальную программу изменили и дали ей новое название — «Мама в 16». Теперь создатели проекта акцентируют внимание на трудностях материнства среди подростков. Участницами трансформированной программы становились уже родившие девушки.

Фото: РИА «Новости»

Сериал «Беременна в 16»: сюжет Недавно стало известно, что Минкультуры выдало прокатное удостоверение пилотной серии сериала «Беременна в 16», который позиционируется как отдельное художественное произведение. Режиссером выступила Анна Курбатова, создательница фильмов «Открытый брак», «Маме снова 17» и «Мой дикий друг». Героиня сериала — юная Тоня. Девушка учится в школе на отлично, но ее жизнь кардинально меняется из-за беременности. Тоня влюбляется в популярного среди девочек парня по имени Семен. Она скрывает от молодого человека свой настоящий возраст и вступает с юношей в половую связь. По словам Курбатовой, эта история полностью меняет не только жизнь 16-летней Тони, но и жизнь молодого парня, от которого она забеременела, и ее семьи.

Мы хотим поднять тему связи поколений, потому что, по сути, наблюдаем за жизнью четырех поколений — главных героев, их родителей, родителей их родителей и, собственно, вот этого нерожденного. Анна Курбатова режиссер

Деструктивная идеология в «Беременна в 16» Сериал «Беременна в 16» еще не вышел на экраны, но его уже призвали запретить. Инициатором выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина, которая потребовала проверить проект на пропаганду деструктивной идеологии, сообщило РИА «Новости». «Просим Вас, уважаемая Ольга Борисовна (Любимова, глава Минкультуры — прим. ред.), предоставить информацию об основаниях выдачи прокатного удостоверения пилотной серии сериала „Беременна в 16“, а также об источнике его финансирования», — следует из обращения Останиной. По ее словам, сериал можно отнести к информационной продукции, содержащей деструктивную идеологию.

Фото: РИА «Новости»

Идеологическое и психологическое воздействие на граждан, ведущее к насаждению чуждой российскому народу и разрушительной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание ценности крепкой семьи и брака. Нина Останина Глава комитета Госдумы по защите семьи

Она отдельно подчеркнула, что такие кинокартины «противоречат целям и задачам государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». «Кроме того, согласно статье 14 Семейного кодекса Российской Федерации, брачный возраст устанавливается в 18 лет. При наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак лицам, достигшим возраста 16 лет», — напомнила глава думского комитета.