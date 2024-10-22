Депутат Госдумы допустил ракетный удар НАТО по студии Соловьева

В случае войны России с блоком НАТО одна из ракет может прилететь по студии телеведущего Владимира Соловьева. Об этом депутат Госдумы, генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».

«Если мы говорим, что НАТО впрямую с нами воюет, если идут разговоры про дальнобойные ракеты, то первый удар будет сюда, вот в эту студию», — заявил парламентарий.

Гурулев отметил, что натовские военные будут целиться, но еще неизвестно, долетят ли ракеты. При этом добавил, что даже многоэшелонированная система противовоздушной обороны не дает 100% защиты. По его словам, нужно быть готовым к тому, что «из 100 [ракет] одна прилетит».

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что на Западе уже приняли решение о снятии ограничений для Украины по ударам дальнобойным натовским оружием вглубь России. При этом он добавил, что Москва молниеносно ответит врагу, когда у русского народа закончится терпение.