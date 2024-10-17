Госдума рассмотрит проект о запрете мигрантам привозить в Россию семьи

Госдума в ноябре планирует рассмотреть законопроект, запрещающий трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Депутаты ГД рассмотрят законопроект об установлении запрета на въезд в Россию иностранным гражданам в качестве члена семьи мигранта, прибывшего в страну для работы, говорится в документе.

В России начали создавать реестр мигрантов, проникнувших в страну незаконно. После внесения в список эти граждане не смогут управлять машиной, пользоваться банковскими услугами, регистрировать собственность, заключать и расторгать браки, оформлять детей в детские сады и школы.