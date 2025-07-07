Госдума рассмотрит кандидатуру Никитина на пост главы Минтранса 8 июля

Парламентарии рассмотрят кандидатуру Андрея Никитина на должность министра транспорта на заседании, которое пройдет 8 июля. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин .

Он отметил, что представления по кандидатуре внесли в кабмин в соответствии со статьей 148.1 регламента. Председатель ГД направил документы на рассмотрение в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

«Встречи Андрея Никитина с профильным комитетом и фракциями пройдут сегодня», — подчеркнул он.

Володин добавил, что по итогам рассмотрения представленной кандидатуры профильный комитет внесет проект постановления на совет Государственной думы, который состоится перед пленарным заседанием 8 июля.

Кандидатуру на пост министра транспорта внес председатель правительства Михаил Мишустин. Ранее главой ведомства был Роман Старовойт. Его тело обнаружили в Одинцове 7 июля. Предположительно, он покончил с собой. В Сети появилась информация, что в последнее время Старовойт не общался с близкими и чувствовал себя подавленным.