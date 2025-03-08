Госдума прояснила вопрос о блокировке Telegram в России

Заместитель председателя думского комитета по информационной политике Андрей Свинцов высказался о возможности блокировки сервиса Telegram по всей России. Депутата процитировало РИА «Новости». .

Свинцов выразил уверенность в том, что блокировки мессенджера Telegram на федеральном уровне не ожидается — по крайней мере, в ближайшее время. По его словам, ни правительство, ни спецслужбы не планируют предпринимать такие меры.

При этом депутат отметил, что сам факт наличия таких технологий у властей способствует формированию безопасного информационного пространства в стране. Системы блокировок, объяснил Свинцов помогают защитить граждан и обеспечить стабильность во время выборов.

Также депутат добавил, что возможность блокировки мессенджеров, таких как Telegram, позволят при необходимости и предотвратить возможную «раскачку» в предвыборный период.

В пятницу, 7 марта, мессенджер Telegram заблокировали в Дагестане. Об этом рассказал глава министерства цифрового развития республики Юрий Газматов. Он уточнил, что такие меры принимались по решению властей на федеральном уровне. Газматов обратил внимание, что Telegram также заблокировали в Чечне.

О сбоях в работе Telegram на территории Дагестана, Чечни и Ингушетии сообщалось еще в середине осени 2024 года. Официально власти такую информацию не подтверждали.

Ранее стало известно, что кибермошенники начали использовать новую схему для обмана россиян в Telegram.