Кибермошенники начали использовать новую схему для обмана пользователей Telegram

Исследователи раскрыли новую мошенническую схему в Telegram на Android. Киберпреступники начали распространять вредоносную программу «EvilLoader», маскирующуюся под видеофайл, сообщило издание Android Police .

«„EvilLoader“ использует замаскированные видеофайлы, чтобы обманом заставить пользователей загрузить вредоносное ПО или раскрыть свои IP-адреса», — рассказал источник.

С помощью нового вируса аферисты могут воровать аккаунты и личные данные с устройств на базе операционной системы Android. Преступники рассылают пользователям видеофайл, при открытии которого появляется ошибка и человек перенаправляется в браузер. Там жертвам предлагается обновить приложение или установить якобы специальный плеер для просмотра видео. После загрузки APK-файла вирус открывает злоумышленникам доступ к вашему аккаунту и данным.

«Новая вредоносная программа не исправлена в последней версии Telegram для Android и активно продаётся на подпольных форумах», — отметил Android Police.

Чтобы не попасться на удочку киберпреступников, рекомендуется обновлять мобильное приложение мессенджера только через Google Play или официальный сайт, пользоваться двухфакторной аутентификацией для защиты аккаунта, не скачивать и не запускать файлы из неизвестных источников и внимательно проверять подлинность ссылок перед их открытием.

Ранее руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков заявил, что мошенники стали отказываться от массового обзвона людей и разработали новую аферу. Теперь время уделяют целевым атакам на определенного человека через мессенджеры.