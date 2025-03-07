Кибермошенники начали использовать новую схему для обмана пользователей Telegram
Android Police: в Telegram распространился вирус, замаскированный под видео
Исследователи раскрыли новую мошенническую схему в Telegram на Android. Киберпреступники начали распространять вредоносную программу «EvilLoader», маскирующуюся под видеофайл, сообщило издание Android Police.
«„EvilLoader“ использует замаскированные видеофайлы, чтобы обманом заставить пользователей загрузить вредоносное ПО или раскрыть свои IP-адреса», — рассказал источник.
С помощью нового вируса аферисты могут воровать аккаунты и личные данные с устройств на базе операционной системы Android. Преступники рассылают пользователям видеофайл, при открытии которого появляется ошибка и человек перенаправляется в браузер. Там жертвам предлагается обновить приложение или установить якобы специальный плеер для просмотра видео. После загрузки APK-файла вирус открывает злоумышленникам доступ к вашему аккаунту и данным.
«Новая вредоносная программа не исправлена в последней версии Telegram для Android и активно продаётся на подпольных форумах», — отметил Android Police.
Чтобы не попасться на удочку киберпреступников, рекомендуется обновлять мобильное приложение мессенджера только через Google Play или официальный сайт, пользоваться двухфакторной аутентификацией для защиты аккаунта, не скачивать и не запускать файлы из неизвестных источников и внимательно проверять подлинность ссылок перед их открытием.
Ранее руководитель департамента защиты от финансового мошенничества Fraud Protection компании F6 Дмитрий Ермаков заявил, что мошенники стали отказываться от массового обзвона людей и разработали новую аферу. Теперь время уделяют целевым атакам на определенного человека через мессенджеры.