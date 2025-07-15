Госдума приняла законы о защите воинских мемориалов и вероисповеданий

Госдума приняла законы, которые вводят уголовную ответственность за осквернение воинских захоронений, а СМИ и рекламщиков обязывают публиковать изображения культовых зданий только с религиозными символами. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

За осквернение захоронений и других объектов, увековечивающих память павших при защите Родины или ее интересов, предусмотрели лишение свободы до пяти лет или штраф до пяти миллионов рублей.

«Наш долг — сделать все для сохранения и защиты исторической памяти», — подчеркнул Володин.

Второй закон, по его словам, позволит защитить чувства верующих и привить уважение к конфессиям, представители которых живут в стране.

Перед Пасхой врио руководителя Синодального отдела по благотворительности РПЦ протоиерей Михаил Потокин призвал верующих не покупать куличи в упаковке с религиозными изображениями, поскольку ее часто выбрасывают в мусор.