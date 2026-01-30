Депутат Бессараб сообщила, что увеличение лимита сверхурочных работ не спасет от нехватки кадров
Повышение допустимого количества сверхурочных рабочих часов способно временно смягчить дефицит рабочей силы, однако оно не является долгосрочным решением проблемы кадрового дефицита. Об этом заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в беседе с ИА НСН.
По ее словам, для реализации подобной меры потребуется заключение специального соглашения.
«После этого заключается уже коллективный договор непосредственно в организации, который прописывает, как и в каком размере все будет оплачиваться», — объяснила парламентарий.
Она напомнила, что привлечение сотрудников к переработке должно происходить строго в установленных законом рамках. Так, запрещено привлекать к дополнительной нагрузке лиц, занятых на вредных или опасных производственных участках.