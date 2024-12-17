Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за рекламу азартных игр

Наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет предложили ввести в Государственной думе за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступили глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет сайт «Постньюс».