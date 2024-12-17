Депутаты Госдумы предложили ввести уголовную ответственность за рекламу азартных игр

Наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет предложили ввести в Государственной думе за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступили глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, пишет сайт «Постньюс».
Согласно законопроекту, ответственность за рекламу азартных игр будут возлагаться на стримеров и руководителей интернет-порталов. Им могут грозить серьезные штрафы или реальный срок заключения. Соответствующий документ в ближайшее время внесу в нижнюю палату правительства России.
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