Госдума приняла закон о защите от кибермошенничества

Депутаты Госдумы приняли закон, защищающий граждан от телефонного и интернет-мошенничества. Информацию об этом опубликовали на сайте нижней палаты парламента.

Документ предусматривает комплекс мер, которые спасут россиян от действий аферистов и помогут сохранить деньги. Инициативу приняли единогласно во втором и третьем чтении. Теперь закон должен одобрить Совет Федерации, а потом — подписать президент Владимир Путин.

В рамках законопроекта банкам, государственным органам и операторам связи запретят пользоваться зарубежными мессенджерами для общения с клиентами. Международные вызовы начнут маркировать, а россиянам предоставят возможность установить самозапрет на иностранные звонки и СМС.

На «Госуслугах» откроют функцию установки самозапрета на дистанционное оформление сим-карт. Если пользователь решит сменить пароль в сервисе, то получит два сообщения: сначала — предупреждение, потом — код.

Также одной из мер стало разрешение использования биометрии при оформлении микрозаймов.

Ранее стало известно, что в России могут ввести обязательную биометрию в популярных приложениях. Это поможет в борьбе с кибермошенничеством.