В России могут ввести обязательную биометрию в популярных приложениях

Обязательную биометрию при идентификации пользователей популярных приложений могут ввести в России. Такой шаг поможет в борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Об этом 23 марта сообщили «Известия» .

В феврале 2025 года правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект. По словам ведущего эксперта по сетевым угрозам и web-разработчика компании «Код Безопасности» Константина Горбунова, мошенники продолжают искать новые способы получить одноразовые коды от пользователей.

«Однако в случае биометрии пользователь должен непосредственно сам находиться перед экраном для авторизации», — отметил Горбунов.

Предлагается ввести обязательную идентификацию для пользователей ряда онлайн-сервисов, включая портал «Госуслуги» и банковские приложения.

Эксперты отмечают, что предложенный метод идентификации значительно усложнит мошенникам доступ к аккаунтам потенциальных жертв.

Руководитель департамента аудита и консалтинга компании F6 Евгений Янов при этом отметил, что биометрические данные, в отличие от паролей или PIN-кодов, невозможно забыть. По его мнению, такой способ аутентификации значительно снижает расходы на проверку пользователей.

Однако Янов считает, что в будущем мошенники могут начать использовать более изощренные методы, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации. Вместо того чтобы пытаться украсть данные, они могут попытаться заставить человека совершить определенные действия, которые позволят им незаконно получить биометрические данные.

В отличие от пароля, который можно быстро изменить, биометрические данные не так просто защитить. Если злоумышленники получат доступ к ним, то изменить их будет уже невозможно.

Ранее техдиректор IoT-направления МТС Николай Фомин рассказал, что хакеры начали взламывать умные устройства жильцов квартир по всему миру. Злоумышленники находят уязвимость в программе, подбирают пароль, загружают на устройство вредоносное программное обеспечение и превращают его в часть ботнета — сети управляемых устройств.