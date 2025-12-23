Госдума приняла закон о повышении штрафов за навязывание дополнительных услуг

Госдума одобрила законопроект, который существенно повышает штрафы за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Информацию опубликовали в Системе обеспечения законодательной деятельности .

Ранее санкции за такие нарушения составляли от двух до четырех тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч рублей для компаний. Теперь для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штрафы увеличились до 50-150 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 200-500 тысяч рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ужесточение ответственности направлено на защиту граждан от недобросовестных продавцов. Новая мера должна сократить практику навязывания услуг при покупке товаров.

Первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин отметил, что с подобными ситуациями сталкивался практически каждый — в банковской, страховой, медицинской и других сферах. Как правило, такие услуги покупателю не нужны, но заметно увеличивают итоговую стоимость.

По словам депутата, в результате потребители несут необоснованные расходы, которые в отдельных случаях могут достигать десятков и даже сотен тысяч рублей. Игошин также подчеркнул, что продавцы нередко включают в договоры условия, делающие покупку основного товара невозможной без приобретения дополнительных услуг.

В октябре глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко из-за навязывания пациентам лишних услуг в платных медцентрах.